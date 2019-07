40 PLAYERS ELECT SALARY ARBITRATION

TORONTO (July 5, 2019) – The National Hockey League Players’ Association (NHLPA) announced that 40 players have elected Salary Arbitration:

Anaheim Ducks

Chase De Leo

Boston Bruins

Danton Heinen

Buffalo Sabres

Remi Elie

Jake McCabe

Evan Rodrigues

Linus Ullmark

Calgary Flames

Sam Bennett

Ryan Lomberg

David Rittich

Rinat Valiev

Carolina Hurricanes

Anton Forsberg

Brock McGinn

Colorado Avalanche

J.T. Compher

Sheldon Dries

Ryan Graves

Dallas Stars

Jason Dickinson

Florida Panthers

MacKenzie Weegar

Los Angeles Kings

Alex Iafallo

Montreal Canadiens

Joel Armia

Charles Hudon

Artturi Lehkonen

Nashville Predators

Rocco Grimaldi

Colton Sissons

New Jersey Devils

Will Butcher

Connor Carrick

Mirco Mueller

New York Rangers

Pavel Buchnevich

Jacob Trouba

Philadelphia Flyers

Scott Laughton

Pittsburgh Penguins

Zach Aston-Reese

St. Louis Blues

Jordan Binnington

Joel Edmundson

Zach Sanford

Oskar Sundqvist

Tampa Bay Lightning

Cedric Paquette (signed after filing)

Vegas Golden Knights

Malcolm Subban

Washington Capitals

Christian Djoos

Chandler Stephenson

Winnipeg Jets

Andrew Copp

Neal Pionk



The deadline for Club-Elected Salary Arbitration notification is July 6, 2019, at 5 p.m. ET. Salary Arbitration hearings will be held in Toronto from July 20 to Aug. 4, 2019.