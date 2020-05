2020 NHL Draft My Top 31 Version 5.0

This is not a mock draft. As the draft season gets extended, I’ve had more time to go through my process. Expect a few more. I’ll keep working.

Alexis Lafreniere – LW – Rimouski – QMJHL Quinton Byfield – C – Sudbury – OHL Jamie Drysdale – D – Erie Otters – OHL Cole Perfetti – C – Saginaw – OHL Alexander Holtz – W – Djugardens – SHL Tim Stutzle – W – Adler Manheim – DEL Lucas Raymond – W – Frolunda – SHL Marco Rossi – C – Ottawa 67’s – OHL Yaroslav Askarov – G – SKA – VHL Anton Lundell – C – HIFK – Liiga Seth Jarvis – RW – Portland Winterhawks Dawson Mercer – RW – Chicoutimi Dylan Holloway – LW – Wisconsin – NCAA Noel Gunler – W – Lulea – SHL Jake Sanderson – D – NTDP – USHL (pictured below) Brendan Brisson – C – Chicago – USHL Jan Mysak – C – Hamilton Bulldogs – OHL Rodion Amirov – LW – Salavat – KHL Jeremy Poirier – D – Saint John – QMJHL Jack Quinn – RW – Ottawa Thomas Bordeleau – C – NTDP – USHL Mavrik Bourque – C – Shawinigan – QMJHL Ty Smilanic – C – NTDP – USHL Jean-Luc Foudy – C – Windsor – OHL Connor Zary – C – Kamloops Zion Nybeck – RW – HV71 J20 – SuperElit Ryan O’Rourke – D – Sault. Ste. Marie – OHL Tyler Kleven – D – NTDP – USHL Hendrix Lapierre – C – Chicoutimi Sean Farrell – LW – Chicago Steel Jacob Perreault – C – Sarnia Sting