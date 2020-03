2020 NFL Draft Odds are live at FoxBet.com!

NFL commissioner Roger Goodell released a statement Thursday that the Draft will go on, and do so at its regularly schedule dates of April 23rd through the 25th. With that, FoxBet.com sports book released a slew of NFL Draft props.

Find those 2020 NFL Draft odds below.

Round 1 – Number of Positions Drafted

• Round 1 Quarterbacks Drafted

Over/Under 4.5

• Round 1 Running Backs Drafted

Over/Under 1.5

• Round 1 Wide Receivers Drafted

Over/Under 5.5

• Round 1 Tight Ends Drafted

Over/Under .5

• Round 1 Offensive Lineman Drafted

Over/Under 6.5

Team to Draft Joe Burrow

Cincinnati Bengals 1/12

Detroit Lions 7/1

Washington Redskins 8/1

Los Angeles Chargers 10/1

Miami Dolphins 11/1

Carolina Panthers 13/1

Las Vegas Raiders 15/1

Indianapolis Colts 16/1

Jacksonville Jaguars 20/1

Tampa Bay Buccaneers 33/1

Team to Draft Tua Tagovailoa

Miami Dolphins 2/3

Los Angeles Chargers 3/1

Washington Redskins 7/2

Detroit Lions 5/1

Cincinnati Bengals 8/1

Jacksonville Jaguars 9/1

Carolina Panthers 10/1

Indianapolis Colts 20/1

Tampa Bay Buccaneers 40/1

Las Vegas Raiders 50/1

Team to Draft Justin Herbert

Los Angeles Chargers 3/2

Miami Dolphins 2/1

Carolina Panthers 9/2

Jacksonville Jaguars 7/1

Denver Broncos 10/1

Indianapolis Colts 13/1

Detroit Lions 14/1

New York Giants 20/1

New York Jets 25/1

Cleveland Browns 30/1

Arizona Cardinals 35/1

Team to Draft Chase Young

Washington Redskins 1/5

Detroit Lions 7/2

New York Giants 5/1

New York Jets 8/1

Miami Dolphins 9/1

Jacksonville Jaguars 10/1

Los Angeles Chargers 11/1

Cincinnati Bengals 15/1

Carolina Panthers 20/1

Arizona Cardinals 30/1

Las Vegas Raiders 40/1

Cleveland Browns 66/1

Team to Draft Jeffrey Okudah

Detroit Lions 3/2

New York Giants 3/1

Jacksonville Jaguars 9/2

Washington Redskins 6/1

Los Angeles Chargers 7/1

New York Jets 8/1

Carolina Panthers 14/1

Cleveland Browns 18/1

Tampa Bay Buccaneers 20/1

Arizona Cardinals 35/1

Cincinnati Bengals 40/1

Team to Draft Isaiah Simmons

New York Giants 5/2

Detroit Lions 3/1

Jacksonville Jaguars 5/1

Miami Dolphins 13/2

Washington Redskins 7/1

Los Angeles Chargers 9/1

Carolina Panthers 11/1

Las Vegas Raiders 13/1

New York Jets 17/1

Atlanta Falcons 22/1

Denver Broncos 25/1

Arizona Cardinals 33/1

Cincinnati Bengals 50/1

Team to Draft Jerry Jeudy

New York Jets 5/2

Las Vegas Raiders 3/1

Jacksonville Jaguars 4/1

San Francisco 49ers 9/2

Miami Dolphins 5/1

Denver Broncos 7/1

Dallas Cowboys 8/1

Philadelphia Eagles 8/1

Green Bay Packers 9/1

Los Angeles Chargers 9/1

Indianapolis Colts 10/1

Minnesota Vikings 11/1

Arizona Cardinals 12/1

Cleveland Browns 14/1

Tennessee Titans 16/1

Detroit Lions 17/1

New York Giants 18/1

Seattle Seahawks 18/1

Atlanta Falcons 22/1

Cincinnati Bengals 33/1

Team to Draft Henry Ruggs lll

Las Vegas Raiders 5/2

Jacksonville Jaguars 7/2

Miami Dolphins 4/1

New York Jets 11/2

Minnesota Vikings 11/2

San Francisco 49ers 6/1

Cleveland Browns 7/1

Denver Broncos 7/1

Indianapolis Colts 7/1

Dallas Cowboys 8/1

Houston Texans 9/1

Philadelphia Eagles 12/1

Seattle Seahawks 15/1

Green Bay Packers 16/1

Pittsburgh Steelers 20/1

New York Giants 33/1

Team to Draft CeeDee Lamb

New York Giants 5/2

Las Vegas Raiders 3/1

Jacksonville Jaguars 7/2

Detroit Lions 4/1

Miami Dolphins 5/1

Minnesota Vikings 6/1

Dallas Cowboys 7/1

Arizona Cardinals 8/1

San Francisco 49ers 8/1

Philadelphia Eagle s9/1

Houston Texans 9/1

Los Angeles Chargers 10/1

Tampa Bay Buccaneers 11/1

Atlanta Falcons 12/1

Green Bay Packers 13/1

Denver Broncos 14/1

Pittsburgh Steelers 15/1

Seattle Seahawks 16/1

Baltimore Ravens 16/1

Tennessee Titans 17/1

Indianapolis Colts 18/1

Los Angeles Rams 20/1

New Orleans Saints 22/1

Kansas City Chiefs 22/1

Number 1 NFL Draft Pick

Joe Burrow 1/33

Tua Tagovailoa 10/1

Chase Young 17/1

Jeffrey Okudah 40/1

Isaiah Simmons 50/1

Justin Herbert 60/1

CeeDee Lamb 80/1

Jerry Jeudy 90/1

Jordan Love 100/1

Andrew Thomas 120/1

Derrick Brown 150/1

Grant Delpit 175/100

Jacob Eason 200/1

D’Andre Swift 250/1

AJ Epenesa 500/1

Jake Fromm 1000/1

First Quarterback Drafted

Joe Burrow 1/50

Tua Tagovailoa 8/1

Justin Herbert 33/1

Jordan Love 80/1

Jalen Hurts 100/1

Jacob Eason 150/1

Jake Fromm 200/1

First Wide Receiver Drafted

CeeDee Lamb 1/1

Jerry Jeudy 1/1

Henry Ruggs 7/1

Justin Jefferson 20/1

Tee Higgins 28/1

Jalen Reagor 40/1

KJ Hamler 50/1

Laviska Shenault 66/1

Denzel Mims 80/1

Brandon Aiyuk 125/1

First Running Back Drafted

D’Andre Swift 1/2

Jonathan Taylor 2/1

J.K. Dobbins 8/1

Clyde Edwards-Helaire 14/1

Cam Akers 50/1

Zack Moss 100/1

Eno Benjamin 100/1

Lamical Perine 200/1

KeShawn Vaughn 200/1

AJ Dillon 300/1

First Tight End Drafted

Cole Kmet 2/3

Adam Trautman 3/1

Brycen Hopkins 9/2

Hunter Bryant 11/2

Albert Okwuegbunam 9/1

Cheyenne O’Grady 12/1

Jared Pinkney 16/1

Thaddeus Moss 18/1

Harrison Bryant 20/1

Jacob Breeland 22/1

Colby Parkinson 28/1

Josiah Deguara 30/1

Chase Allen 33/1

Luke Farrell 40/1

Joey Magnifico 50/1

Charlie Taumoepeau 66/1

Mitchell Wilcox 70/1

Stephen Sullivan 80/1

First Offensive Lineman Drafted

Tristan Wirfs 3/2

Mekhi Becton 7/4

Jedrick Wills Jr. 5/2

Andrew Thomas 8/1

Josh Jones 40/1

Austin Jackson 50/1

Ezra Cleveland 66/1

Prince Tega Wanogho 70/1

Matt Hennessy 80/1

Cesar Ruiz 90/1

Ben Bartch 100/1

Tyler Biadasz 110/1

Trey Adams 120/1

Lucas Niang 125/1

Shane Lemieux 150/1

Isaiah Wilson 150/1

Robert Hunt 175/1

Matt Peart 175/1

Jonah Jackson 200/1

photo by del Tufo