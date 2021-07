2021 NHL Draft – – My Top 32 – – Version 4.0

1. Owen Power – Defense – Michigan – NCAA

2. Matty Beniers – Center – Michigan – NCAA

3. William Eklund – Left Wing – Djurgarden – SHL

4. Dylan Guenther – Right Wing – Edmonton – WHL

5. Luke Hughes – Defense – USA U-18 – NTDP

6. Simon Edvinsson – Defense – Frolunda Jr. – Sweden Jr.

7. Kent Johnson – Center – Michigan – NCAA

8. Mason McTavish– Center – Peterborough – OHL

9. Jesper Wallstedt – Goaltender – Lulea HF – SHL

10. Brandt Clarke – Defense – Barrie – OHL

11. Fabian Lysell – Right Wing – Lulea HF – SHL

12. Cole Sillinger – Center – Medicine Hat – WHL

13. Chaz Lucius – Left Wing – USA U-18 – NTDP

14. Corson Ceulemans – Defense – Brooks – AJHL

15. Zach Dean – Center – Gatineau – QMJHL

16. Francesco Pinelli – Center – Kitchener – OHL

17. Oscar Olausson – Right Wing – HV 71 Jr. – Sweden Jr.

18. Stanislav Svozil – Defense – Brno – CZRep

19. Aatu Raty –Center – Karpat Jr. – Finland Jr.

20. Mackie Samoskevich – Right Wing – Chicago – USHL

21. Isak Rosen – Right Wing – Leksand Jr. Sweden Jr.

22. Matt Coronato – Right Wing – Chicago – USHL

23. Zachary L’Heureux – Left Wing – Halifax – QMJHL

24. Sean Behrens – Defense – USA U-18 – NTDP

25. Fyodor Svechkov – W/C – Ladia Togliatti – MHL

26. Brennan Othmann – Left Wing – Flint – OHL

27. Dylan Duke – Left Wing – USA U-18 – NTDP

28. Simon Robertsson – Skelleftea Jr. – Sweden Jr.

29. Carson Lambos – Defense – Winnipeg – WHL

30. Zachary Bolduc – Center – Rimouski – QMJHL

31. Red Savage – Center – USA U-18 – NTDP

32. Nikita Chibrikov – Right Wing – SKA – KHL

