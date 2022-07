2022 NHL Draft – – My Top 32 Version 4.0￼

This is my final list. Sometimes I leave players off because I just didn’t have enough viewings to put them on it so know that. Otherwise, this is what I’m bringing to Montreal. These are rankings and not a mock draft.

Shane Wright – C – Kingston – OHL Logan Cooley – C – USA U-18 – NTDP Matthew Savoie – C – Winnipeg – WHL David Jiricek – D – HC Plzen – Czechia Juraj Slafkovsky – LW – TPS – Liiga Jonathan Lekkerimaki – C – Djurgardens JR – Sweden JR Joakim Kemell – RW – JYP – Liga Simon Nemec – D – HK Nitra – Slovakia Conor Geekie – C – Winnipeg – WHL Frank Nazar – C – USA U-18 – NTDP Brad Lambert – C/RW – JYP – Liiga Cutter Gauthier – LW – USA U-18 – NTDP Danila Yurov – RW – Magnitogorsk – KHL Marco Kasper – C – Rogle BK – SHL Pavel Mintyukov – D – Saginaw – OHL Ryan Chesley – D – USA U-18 – NTDP Kevin Korchinski – D – Seattle – WHL Jimmy Snuggerud – RW – USA U-18 – NTDP Gleb Trikozov – C – Omskie – MHL Liam Ohgren – LW – Djurgardens JR – Sweden JR Rutger McGroarty – LW/C – USA U-18 – NTDP Isaac Howard – RW/LW – USA U-18 – NTDP Seamus Casey -D – USA U-18 – NTDP Filip Mesar – W/C – HK Poprad – Slovakia Owen Pickering – D – Swift Current – WHL Denton Mateychuk – D – Moose Jaw – WHL Owen Beck – C – Mississauga – OHL Ty Nelson – D – North Bay – OHL Jordan Gustafson – C – Seattle – WHL Jiri Kulich – C – Karlovy Vary – Czechia Adam Ingram – C – Youngstown Phantoms – USHL Jagger Firkus – Moose Jaw Warriors – WHL

Marco Kasper

