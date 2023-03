2023 NHL Draft My Top 45 Version 2.0

Here are my March rankings. This is not a mock draft. I went as far as 55 but the next one will be back to 45.

1. Connor Bedard – C – WHL

2. Adam Fantilli – C – NCAA

3. Leo Carlsson – C/W – SHL

4. Matvei Michkov – RW – VHL

5. Zach Benson – C – WHL

6. Will Smith – C – NTDP

7. Dalibor Dvorsky – C – AIK

8. Oliver Moore – C/LW – NTDP

9. Axel Sandin-Pellikka – D – SHL

10. Ryan Leonard – RW/LW – NTDP

11. Dmitri Simashev – D – KHL

12. Eduard Sale – RW – Czechia

13. Colby Barlow – LW – OHL

14. Quentin Musty – LW – OHL

15. David Reinbacher – D – NL

16. Andrew Cristall – LW – WHL

17. Riley Heidt – C – WHL

18. Gabe Perrault – LW – NTDP

19. Brayden Yager – C – WHL

20. Matthew Wood – C/W – NCAA

21. Gavin Brindley – RW – NCAA

22. Charlie Stramel – C/W – NCAA

23. William Whitelaw – C – USHL

24. Jayden Perron – RW – USHL

25. Maxim Strbak – D – USHL

26. Cameron Allen – D – OHL

27. Nate Danielson – C – OHL

28. Calum Richie – C – OHL

29. Ian Scherzer – C – J20

30. Luca Cagnoni – D – WHL

31. Ethan Gauther – Sherbrooke – QMJHL

32. Otto Stenberg – C/W – J20

33. Kasper Halttunen – RW – Liiga

34. Lenni Hameenaho – LW – Liiga

35. Danny Nelson – C/LW – NTDP

36. Emil Jarventie – LW – U20-SM-sarga

37. Tuomas Uronen – RW – U20 SM-sarga

38. Aiden Fink – RW – AJHL

39. Tom Willander – D – J20 Nationell

40. Noah Dower Nilsson – LW – Frolunda

41. Tanner Ludtke – C – USHL

42. Aaron Pionk – D – USHL

43. Brady Cleveland – D – NTDP

44. Andrew Strathmann – D – USHL

45. Luka Dragicevic – D – WHL

46. Jason Shaugabay – Wing – HS/USHL

47. Oliver Bonk – D – OHL

48. Ethan Gauthier – RW – QMJHL

49. Etienne Morin – D – QMJHL

50. Gustav Ozolins – D – NAHL

51. Mick Thompson – LW – USHL

52. Michael Hrabal – G – USHL

53. Alex Pharand – D – OHL

54. Mathieu Cataford – RW – QMJHL

55. Verner Miettinen – C – USHL