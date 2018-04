2018 NHL Draft – – My Top 31 – – Version 2.0

These are my rankings. This isn’t a mock draft. If I haven’t seen enough of a player, I don’t put them on my list. This is an early list that will change.

Rasmus Dahlin – D – (photo above) Frolunda – SHL Brady Tkachuk – LW – Boston University – NCAA Filip Zadina – RW – Halifax Mooseheads – QMJHL Andrei Svechnikov – RW – Barrie Colts – OHL Oliver Wahlstrom – RW -U18 – NTDP Noah Dobson – D – Acadie-Bathhurst Titan – QMJHL Quinn Hughes – D – Michigan University – NCAA Joel Farabee – LW – U18 – NTDP Evan Bouchard – D – London Knights – OHL Ty Smith – D – Spokane Chiefs – WHL Adam Boqvist – D – Brynas – Super Elit Jesperi Kotkaniemi – C – Assat – LIIGA Grigori Denisenko – LW – Loko Yaroslavl – MHL Mattias Samuelsson – D – U18 – NTDP K’Andre Miller – D – U18 – NTDP Bode Wilde – D – U18 – NTDP Joe Veleno – C – Drummondville – QMJHL Jared McIsaac – D – Halifax Mooseheads – QMJHL Calen Addison – D – Lethbridge Hurricanes – WHL Barrett Hayton – C – Sault Ste. Marie – OHL Martin Kaut – RW – Dynamo Pardubice – CZE Rasmus Kupari – C – Karpat – LIIGA Isac Lundestrom – C – Lulea HF – SHL Benoit-Olivier Groulx – C – Halifax Mooseheads – QMJHL Johnny Tychonick – D – Penticton Vees – BCHL Jett Woo – D – Moose Jaw Warriors – WHL Jack McBain – C – Toronto Jr. Canadiens – OJHL Ryan McLeod – C – Mississauga Steelheads – OHL Serron Noel – RW – Oshawa Generals – OHL Jacob Olofsson – C – Timra – IK – Allsvenskan Adam Ginning – D – Linkopings HC