2018 NHL Draft – – My Top 31 – – Version 1.0

These are my rankings. This isn’t a mock draft. If I haven’t seen enough of a player, I don’t put them on my list. This is an early list that will change.

Rasmus Dahlin – D – Frolunda – SHL Brady Tkachuk – LW – Boston University – NCAA Andrei Svechnikov – RW – Barrie Colts – OHL Filip Zadina – RW – Halifax Mooseheads – QMJHL Oliver Wahlstrom – RW -U18 – NTDP Noah Dobson – D – Acadie-Bathhurst Titan – QMJHL Quinn Hughes (photo above) – D – Michigan University – NCAA Joel Farabee – LW – U18 – NTDP Evan Bouchard – D – London Knights – OHL Ty Smith – D – Spokane Chiefs – WHL Adam Boqvist – D – Brynas – Super Elit Grigori Denisenko – LW – Loko Yaroslavl – MHL Mattias Samuelsson – D – U18 – NTDP Jesperi Kotkaniemi – C – Assat – LIIGA K’Andre Miller – D – U18 – NTDP Bode Wilde – D – U18 – NTDP Joe Veleno – C – Drummondville – QMJHL Rasmus Kupari – C – Karpat – LIIGA Isac Lundestrom – C – Lulea HF – SHL Jared McIsaac – D – Halifax Mooseheads – QMJHL Calen Addison – D – Lethbridge Hurricanes – WHL Martin Kaut – RW – Dynamo Pardubice – CZE Barrett Hayton – C – Sault Ste. Marie – OHL Jett Woo – D – Moose Jaw Warriors – WHL Jack McBain – C – Toronto Jr. Canadiens – OJHL Ryan McLeod – C – Mississauga Steelheads – OHL Benoit-Olivier Groulx – C – Halifax Mooseheads – QMJHL Serron Noel – RW – Oshawa Generals – OHL Jacob Olofsson – C – Timra – IK – Allsvenskan Johnny Tychonick – D – Penticton Vees – BCHL Jakub Lauko – LW – Pirati Chomutov – CZE

If you’re looking for more information listen to this week’s Hockey Prospect Radio program on NHL Network Radio and TSN this weekend. We talk about some of these players and really dig in.

Watch Hughes after the All American Prospects Game:

Watch Dahlin after the 2018 U20 World Junior Championship:

