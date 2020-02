2020 NHL Draft – – My Top 31 – – Version 2.0

This is not a mock draft. These are my early rankings and are subject to change as many times as I see fit.

Alexis Lafreniere – LW – Rimouski – QMJHL Quinton Byfield – C – Sudbury – OHL Jamie Drysdale – D – Erie Otters – OHL Cole Perfetti – C – Saginaw – OHL Alexander Holtz – W – Djugardens – SHL Tim Stutzle – W – Adler Manheim – DEL Lucas Raymond – W – Frolunda – SHL Marco Rossi – C – Ottawa 67’s – OHL Yaroslav Askarov – G – SKA – VHL Anton Lundell – C – HIFK – Liiga Connor Zary – C – Kamloops Dylan Holloway – LW – Wisconsin – NCAA Noel Gunler – W – Lulea – SHL Jan Mysak – C – Hamilton Bulldogs – OHL Jeremy Poirier – D – Saint John – QMJHL Thomas Bordeleau – C – NTDP – USHL Ty Smilanic – C – NTDP – USHL Jake Sanderson – D – NTDP – USHL Rodion Amirov – LW – Salavat – KHL Jean-Luc Foudy – C – Windsor – OHL Zion Nybeck – RW – HV71 J20 – SuperElit Ryan O’Rourke – D – Sault. Ste. Marie – OHL Brendan Brisson – C – Chicago – USHL Justin Barron – D – Halifax – QMJHL Tyler Kleven – D – NTDP – USHL Ryder Rolston – RW – Waterloo – USHL Danil Gushchin – RW – Muskegon – USHL Sean Farrell – LW – Chicago Steel Kristian Tanus – C – Jukurit – Liiga Chase Yoder – C – NTDP – USHL Blake Biondi – C – Hermantown High School